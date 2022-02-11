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Survivor All Star'da yayınlanmayan sahneler sosyal medyada yayıldı! Görüntüleri izleyenler gözlerine inanamadı! "Neden TV'de gösterilmiyor?"

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da EXXEN'de yayınlanan ve ardından sosyal medyaya düşen görüntüler gündem oldu. İzleyici televizyonda yayınlanmamasına tepki gösterdi.

Survivor All Star'da oyun alanında Hikmet ile Yunus Emre arasında bir tartışma yaşanmıştı. Ogeday ve Berkan ile gerilim yaşayan Yunus Emre, Hikmet'in fiziki müdahalesine kızarak çok sert tepki göstermişti.

CEZA ALDILAR

Ada konseyinde yaşanan bu tartışmanın ardından Acun Ilıcalı, Yunus Emre'ye diskalifiye uyarısı yapmış ve "Söylediğin cümleler kelimeler kabul edilebilir değil. Fevri hareketlerinde kabul edilebilir değil. İhraç ettiğimiz yarışmacı çok biliyorsun Survivor'da" demişti. Kavganın ardından Yunus Emre'ye 2, Hikmet'e ise bir ödülden yararlanmama cezası verildi.

Survivor All Star'da yayınlanmayan sahneler sosyal medyada yayıldı! Görüntüleri izleyenler gözlerine inanamadı! Neden TV'de gösterilmiyor?

KAVGA GÖRÜNTÜLERİNİN TAMAMI

Ilıcalı, RTÜK kuralları gereği Yunus Emre ve Hikmet arasındaki fiziki müdahalenin televizyonda yayınlanamadığını söyleyerek, "Kurallar gereği bunu yayınlayamıyoruz ama Survivor izleyicisinin de bilmeye hakkı var. O sebeple tasvip etmediğimiz görüntüleri dijitalde yayınlamaya karara verdik' açıklamasını yaptı. Survivor'da Hikmet ve Yunus Emre kavgasının perde arkası görüntüleri ise Exxen'de yayınlandı.

Survivor All Star'da yayınlanmayan sahneler sosyal medyada yayıldı! Görüntüleri izleyenler gözlerine inanamadı! Neden TV'de gösterilmiyor?

Ancak izleyici görüntülerin tamamının TV'de verilmemesine tepki göstererek, "Neden TV'de gösterilmiyor?" yorumlarında bulundu.

"SURVIVOR'I YAKARIM"

Kavga görüntülerinde Hikmet'in üzerine yürüyen Yunus Emre'nin küfürler etmesi ve "Survivor'ı yakarım" demesi de dikkatleri çekti.

Survivor All Star'da yayınlanmayan sahneler sosyal medyada yayıldı! Görüntüleri izleyenler gözlerine inanamadı! Neden TV'de gösterilmiyor?

İkili ise arkadaşlarının sakinleştirmelerinin ardından konuşurken yeniden kavgaya başladı. Sert itişmelerin olduğu kavganın görüntüleri Survivor izleyenleri de şaşırttı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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