Survivor Allstar'da 'Aşk' üçgeni! Açık açık sevgililer gününü kutladı, ardından kaos çıktı! Mert Öcal'ın dışardaki sevgilisi ihanete uğradığını ekranlardan öğrendi! İlk olarak adada Mert ve Sude'nin yakınlığını fark eden Nisa, Mert'in dışarıda bir sevgilisi olduğunu iddia ederek Sude'yi Mert'ten uzak durması konusunda uyardı. 14 şubatta Mert'in ekranda Sude'ye açık açık ilanı aşk etmesiyle dışarıdaki sevgilisi Makbule Şakalakoğlu'ndan jet hareket geldi.

1 9 Survivor Allstar'daki 'ihanet' iddiaları gündemi sarstı. Mert ve Sude arasında adada bir yakınlaşma oldu. Yakınlaşmanın fark edilmesi ardından Nisa ve Ogeday Sude'ye uyarıda bulundu.