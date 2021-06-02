Survivor anlat bakalım oyununu kim kazandı? 2 Haziran 2021 Çarşamba

TV8'in sevilen yarışması Survivor'ın 2 Haziran Çarşamba günkü bölümünde yarışmacılar, ünlülerle anlat bakalım oyunu oynadı. Doğuş Balbay, Ezgi Eyüboğlu, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Eypio, Merve Özbey, Utku Yuvakuran ve Alp Kırşan'ın görüntülü olarak bağlandığı oyun eğlenceli anlara sahne oldu. Peki Survivor anlat bakalım oyununu kim takım kazandı? 2 Haziran 2021 Çarşamba İşte detaylar...

SURVİVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA

Survivor 2021'in 109. bölümünde ünlülerle anlat bakalım oyunu oynandı. Doğuş Balbay, Ezgi Eyüboğlu, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Eypio, Merve Özbey, Utku Yuvakuran ve Alp Kırşan'ın görüntülü olarak bağlandığı oyunda kazanan taraf merak konusu oldu. Anlat bakalım oyununun kazananı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR'IN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Survivor 2021'in 108. bölümünde mavi takım ile kırmızı takım iletişim oyununda karşı karşıya geldi.

Kazanan takımın yarışmacılarının 5 arkadaşı ile görüntülü görüşme fırsatı yakalayacağı açıklandı. Yarışmacıların ayrıca sanal gerçeklik oyunlarını da oynama fırsatı elde edeceğini açıklayan Murat Ceylan oyunu başlattı.

Zorlu geçen iletişim oyununu ise İsmail Balaban sayısını ile kırmızı takım kazandı.

Survivor 2021'in cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde potaya giren ilk isim belli oldu. Survivor'ın 29 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde Dora ve Steven'in isimleri çıkarken, Dora'nın daha fazla oy alması ile 1. eleme adayı kesinleşti. Böylece Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Dora oldu.

Survivor'da 30 Mayıs Pazar akşamı eleme potasına giren isim ise Aleyna Çalışkan oldu.

Survivor'ın dün ekrana gelen 108. bölümünde Acun Ilıcalı Mavi takımın SMS birincisini açıkladı. Ilıcalı, "Mavi takımda takım arkadaşlarından daha fazla oy alarak seyirci oylamasını birinci olarak bitiren ismi açıklıyorum. Mavi takımın seyirci oylaması birincisi Steven oldu." dedi. Bunun üzerine Steven, ''İyi ki varlar, iyi ki beni destekliyorlar. Çok mutluyum.'' dedi. Ayşe birinci olmadığı için Mavi takımın adayı Poyraz oldu.

Kırmızı takımın SMS birincisini açıklayan Acun Ilıcalı "Kırmızı takımda takım arkadaşlarından daha fazla oy alarak seyirci oylamasını birinci olarak bitiren ismi açıklıyorum. Kırmızı takımın seyirci oylaması birincisi Berkay oldu." dedi.

Berkay, yaptığı açıklamada ''İnanılmaz bir duygu. Destek olan herkese çok teşekkür ederim. Takımda herkesle iyi anlaşıyorum. Mantıklı düşünmek gerekirse bireysel fikrim Batuhan'ın SMS'ine güveniyorum ve Batuhan demek istiyorum.'' ifadesini kullandı. Batuhan, ''Aynı taktiği Berkay'a ben uygulamıştım. En mantıklısı. Umarım bu beşliyi koruyabiliriz.'' dedi. Mavi takımda eleme adayı olan Poyraz, ''Son oyunu görmeden buradan gitmek istemiyorum. Hakkımızda hayırlısı.'' dedi.

Dora, Aleyna Çalışkan, Poyraz ve Batuhan arasından adaya veda eden isim 'Aleyna Çalışkan' oldu.

SURVIVOR YARIŞMACILARI

SURVIVOR 2021 KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

BERKAY YUVAKURAN

Survivor Berkay, bir zamanlar Fenerbahçe, Galatasaray ve Milli Takım’da oynadığı futbolla Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Semih Yuvakuran’ın oğludur.

Berkay Yuvakuran hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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ALEYNA KALAYCIOĞLU

Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 Bursa'da dünyaya geldi. Belli yaşına kadar Yalova’da yaşadı. Liseden sonra dil eğitimi alıp sınavlara hazırlanarak Amerika’da uçak mühendisliği bölümünde okumaya hak kazandı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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BATUHAN KARACAKAYA (Oyuncu)

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 doğumlu. İnşaatçı baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olan Batuhan'nın kendisinden küçük bir de kız kardeşi var. Genç oyuncunun kariyeri, kız kardeşi için gelen 'bu kızı reklam ajansına yazdırın' teklifi ile başlamış. Karacakaya, ilk ekran macerasını 'Sağır Oda' ile yaşamış.

Batuhan Karacakaya'nın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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İSMAİL BALABAN (Baş pehlivan)

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987 yılında Antalya' doğmuştur. İsmail Balaban, Türk pehlivandır. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

İsmail Balaban'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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SURVİVOR 2021 MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

STEVEN SALAM

Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 2011’de Türkiye’ye gelerek burada ikamet etmeye başladı. Lise ve üniversite eğitimlerini Türkiye’de tamamladı.

Steven Salam'ın detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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AYŞE YÜKSEL

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Ayşe Yüksel 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce’de dünyaya gözlerini açtı. Ardından memleketi Düzce'de eğitim hayatına başlayan Yüksel, spor yöneticiliği bölümünde halen eğitimine devam ediyor.

Ayşe Yüksel'in detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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UĞURTAN DORA

Survivor Uğurtan, açıklanan 2021 Gönüllüler kadrosunda yer alan isimlerdendir. Uğurtan Dora 1984 yılında İstanbul dünyaya geldi . 2000’de Saint Benoit Fransız lisesi ortaokul bölümünden mezun oldu.

Uğurtan Dora'nın detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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YİĞİT POYRAZ

Gönüllüler takımında yer alan Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi. Bodrum’da büyüyen Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a taşındı.

Yiğit Poyraz'ın detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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