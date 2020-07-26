Survivor Aycan'dan Nisa ve Sercan'a ilişkin itiraf!

Survivor 2020'nin sevilen yarışmacılarından biri olan Aycan Yanaç konuk olduğu bir programda Nisa Bölükbaşı ile Sercan Yıldırım'a ilişkin dikkat çeken bir itirafta bulundu. Aycan Yamaç ilk olarak sevgilisi olup olmadığı şöyle açıkladı: "Survivor'dayken sevgilim vardı ama sonra herkes öğrendi iletişimden dolayı olmadı. Aldatma konusu yalan. Sadece ayrıldık. Nedenini de açıklamayayım..." Bekleyememiş, sabırsızlık mı desek kıskanç mı desek... Birisi onun aklına girmiş... Ben hala anlamadım. Elendikten sonra da bir kere telefonlu konuşmadım reddettim. Survivor'da kafamda bitirdim; aradı ama açmadım..."