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  3. Survivor Ayşe kimdir? Ayşe Yüksel nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

Survivor Ayşe kimdir? Ayşe Yüksel nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

TV8 'in fenomen yarışması Survivor'ın yayınlanan fragmanıyla gönüllüler takım kadrosu açıklandı. Peki Survivor Ayşe kimdir? Ayşe Yüksel nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? İşte merak edilen detaylar...

Survivor Ayşe kimdir? Ayşe Yüksel nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

Survivor yeni sezonunun başlamasın sayılı gün kala yayımlanan tanıtım videosu ile 2021 Gönüllüler takımı açıklandı. Peki Survivor Ayşe kimdir? Ayşe Yüksel nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? İşteAyşe Yüksel hakkında merak edilen detaylar...

SURVİVOR AYŞE KİMDİR? AYŞE YÜKSEL NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Ayşe Yüksel 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce’de dünyaya gözlerini açtı. Ardından memleketi Düzce'de eğitim hayatına başlayan Yüksel, spor yöneticiliği bölümünde halen eğitimine devam ediyor. Ortaokulda masa tenisi eğitimi aldı. Ayni zamanda 7. sınıfta haltere merak saldı. 21 yaşındaki Yüksel, halterde genç kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu. 

Yüksel halter sporunun ardından voleybol ile ilgilenmeye başladı ve 6 yıl mahalli ligde voleybola devam etti. Aynı zaman da voleybolun ikinci senesinde tenis antrenörlüğüne başlayarak 4 yıldır bu görevine devam ediyor. Lisede de basketbol okul takımında yer aldı. 3 yıl. üniversitede 1 yıl futsal ve yüzme dersi gördü.

SURVİVOR AYŞE'NİN MESLEĞİ NE?

Survivor yeni sezon yarışmacısı olan Ayşe Yüksel'in mesleği merak edilen konular arasında yer alıyor. Yüksel Düzce Üniversitesi'nde halen öğrenci olsa da bir yandan da tenis hocalığı yapıyor.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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