Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın adından söz ettiren yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel'in aldığı kilolar izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Bir süredir kilo aldığı gözlemlenen yarışmacı ile ilgili Survivor Ayşe neden kilo aldı? | Rahatsızlığı ne? | Survivor Ayşe kaç kilo? gibi soruların yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

SURVİVOR AYŞE NEDEN KİLO ALDI?

TV 8'in sevilen yarışması Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe'nin neden kilo aldığı merak konusu oldu. Kazandıkları ödül oyunları dışında yemek yiyemeyen yarışmacıların adada zor şartlar altında yarışırken Ayşe'nin kilo alması dikkatlerden kaçmadı. Ayşe neden kilo aldığını da konseyde dile getirdi. Ayşe geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin yaptığı açıklamada özel durumundan dolayı kilo aldığını belirtti.

SURVİVOR AYŞE RAHATSIZLIĞI NE?

Diğer kadın arkadaşları yarışma sürecindeyken regl olabiliyorken kendisinin olamadığını belirten Ayşe, “Yemiyorum, içmiyorum, sadece adet olamadığım için kilo alıyorum” dedi. Daha önce Survivor 2020'de yarışan Aycan Yanaç'ta bu tür benzer bir açıklama yaparak çok konuşulmuştu. Aycan Yanaç'ta "Biz regl olamıyorduk. Yemek yiyemiyorduk. Vitamin, enerji alamadığımız için regl olamıyorduk. Olmuyordu, bir süreden sonra zaten ayaklarımız su topluyordu." ifadelerini kullandı.

SURVİVOR AYŞE KAÇ KİLO?

Survivor'a katıldığında 59 kilo olduğu bilinen yarışmacının, Survivor'da yarıştığı süreçte ne kadar kilo aldığına ilişkin net bir bilgi bulunmuyor.

SURVİVOR AYŞE KİMDİR?

Survivor'da yarışan Ayşe Yüksel 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce’de dünyaya gözlerini açtı. Ardından memleketi Düzce'de eğitim hayatına başlayan Yüksel, spor yöneticiliği bölümünde halen eğitimine devam ediyor.

Ayşe Yüksel'in detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

Survivor Ayşe kimdir? Ayşe Yüksel nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?