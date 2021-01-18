Dünyanın en zor yarışması Survivor'a yedek yedek yarışmacılar yarışmaya dahil olmaya başladı. Onlardan biri de Baran Köse oldu. Peki Survivor Baran kimdir? Survivor Baran Köse Mesleği ne? Instagram hesabı nedir? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR BARAN KİMDİR?

Survivor Baran, Survivor 2021 yedek yarışmacıları arasında yer almaktadır. Survivor 2021 yedek yarışmacılar yarışmaya dahil olmaya başladı. Yedekler geçen isimlerden biri de Baran Köse'dir.

SURVİVOR BARAN KÖSE MESLEĞİ NE?

Muğla’nın Fethiye ilçesinden yarışmaya katılıyor. Ftness eğitmenliği yapan Baran Köse, vücudundaki dövmelerle dikkat çekiyor.

SURVİVOR BARAN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Survivor Baran Köse'nin barankosee1 kullanıcı adıyla Instagram'da 2 bini aşkın takipçisi bulunmaktadır.