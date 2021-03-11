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Survivor Barış neden yok? | Survivor Barış diskalifiye mi edildi?

Survivor 2021'in sevilen yarışmacılarından biri olan Barış’ın neden olmadığı, elenip elenmediği merak konusu oldu. Ünlüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Barış Özbek’in oyunlara yer almaması dikkat çekti. Peki Survivor Barış neden yok? | Survivor Barış diskalifiye mi edildi? İşte detaylar.

Survivor Barış neden yok? | Survivor Barış diskalifiye mi edildi?

Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın sevilen yarışmacılarından biri olan Barış’ın neden olmadığı, elenip elenmediği merak konusu oldu. Ünlüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Barış Özbek’in oyunlara yer almaması dikkat çekti. Peki Survivor Barış neden yok? | Survivor Barış diskalifiye mi edildi? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR BARIŞ NEDEN YOK?

Barış Özbek’in yaşadığı mide rahatsızlığından dolayı programda yer almadığı açıklandı. Survivor'ın 45. bölümünde Acun Ilıcalı, ‘Konumuz Barış… Sizin sağlığınız bize emanet.’ dedi. Barış'ın midesinde rahatsızlık olduğunu ifade eden Acun Ilıcalı, açlığın rahatsızlığın daha da kötüleşmesine yol açacağını söyledi.

SURVİVOR BARIŞ DİSKALİFİYE Mİ EDİLDİ?

Survivor’ın 45. bölümünde konseyde Acun Ilıcalı, Barış için Survivor'ın sona erdiğini açıkladı. Barış Özbek, sağlık sorunu nedeniyle yarışmaya devam edemeyecek. Barış'ın diskalifiye olması ünlüler takımı için çok büyük bir kayıp oldu.

BARIŞ ÖZBEK KİMDİR?

Survivor'da yarışacak olan Barış Özbek, 14 Eylül 1986 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. Barış Özbek futbola BG Schwerin altyapısıdna başlamıştır. 2003-04 yılında Tus Hordel'de forma giydikten sonra 2005 yılında Rot-Weiss Essen'e gitti.

Barış Özbek'in detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Barış Özbek kimdir? 2021ünlüler takımında olan Barış Özbek kaç yaşında, nereli?Barış Özbek kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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