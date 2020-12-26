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  3. Survivor Barış ve Nisa ilişkilerini neden gizlediklerini ilk kez açıkladı!

Survivor Barış ve Nisa ilişkilerini neden gizlediklerini ilk kez açıkladı!

Survivor 2020 yarışmasında yarışan ve büyük bir fan kitlesine sahip olan oyuncu Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan videoları ile birlikte ilişkileri ifşa olmuştu. İkilinin sevenleri bu durumu neden gizlediklerini merakla araştırıyordu. Genç çift bu konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Survivor Barış ve Nisa ilişkilerini neden gizlediklerini ilk kez açıkladı!

Survivor yarışması boyunca bir dargın bir barışık olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı yarışmanın bitmesinin ardından sık sık birlikte görüntülenmiş ancak ikili haklarında çıkan aşk iddialarını sürekli olarak yalanlamıştı.

Survivor Barış ve Nisa ilişkilerini neden gizlediklerini ilk kez açıkladı!

İlişkileri sosyal medyaya sızdırılan öpüşme videosu ile ortaya çıkan ikili, çektikleri youtube videosuyla ilişkilerinin PR (reklam) çalışması olmadığını ve neden gizlediklerini ilk kez açıkladılar.

Survivor Barış ve Nisa ilişkilerini neden gizlediklerini ilk kez açıkladı!

Barış Murat Yağcı, Nisa'nın babasının bu ilişkinin ortaya çıkmasını istememesinden kaynaklı bu şekilde hareket ettiklerini itiraf etti ve durumu şu sözlerle açıkladı;

 "Nisa’nın ailesi 'kendi içinizde yaşayın, dışarıya çok fazla gözükmeyin' demişti. Böyle istediği için ben de normal karşıladım ve koruma içgüdüsüyle yaklaştım" dedi.

Survivor Barış ve Nisa ilişkilerini neden gizlediklerini ilk kez açıkladı!

Öpüşme videolarının ortaya çıkmasının ardından aşk yaşadıklarını itiraf eden ikiliden Barış Murat Yağcı, "Gözlerime bakarken gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim?" mesajı ile dikkat çekmişti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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