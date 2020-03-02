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Survivor Cup Berkan Karabulut kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Berkan Karabulut hayatı

Exxen'de yayımlanacak programlardan biri de Survivor Cup oldu. Kadrosunun belli olmasının ardından izleyiciler tarafından Survivor Cup yarışmacılarının hayatı da merak konusu oldu. Peki Survivor Cup yarışmacılarından Berkan Karabulut kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar.

Survivor Cup Berkan Karabulut kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Berkan Karabulut hayatı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen'in programları da yavaş yavaş belli oluyor. Bu kapsamda Exatlon Cup olarak da bilinen Survivor Cup, Acun Ilıcalı’nın yeni platformu Exxen’de ekranlara gelecek ve bu yarışmada geçtiğimiz senelerde Survivor’larda yarışıp üstün performans sergileyen 6 kadın ve 6 erkek yer alacak. Yarışmacılar arasında yer alan Berkan Karabulut hayatı da merak konusu oldu. Peki Survivor Cup Berkan Karabulut kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar..

SURVIVOR CUP BERKAN KARABULUT KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? | BERKAN KARABULUT HAYATI

Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Berkan Karabulut, sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.

7 yaşında futbola başlayan Berkan Karabulut, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı. 2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı

Survivor Cup Berkan Karabulut kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Berkan Karabulut hayatı

Kişisel Eğitimci ve pilates hocası olan Karabulut, aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibidir.

Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır. 2011'de Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.

Berkan Karabulut, Survivor 2020'de yarışmıştır.

Survivor Cup Berkan Karabulut kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Berkan Karabulut hayatı



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