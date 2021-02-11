Survivor Berkay kimdir? Survivor Berkay Yuvakuran kaç yaşında? Instagram hesabı nedir? | Survivor Berkay babası kimdir?

Dünyanın en zor yarışması Survivor'a yeni yedek yarışmacılar dahil oldu. Survivor 2021'in 25. bölümüne yarışmaya dahil olan yedek yarışmacılardan biri de Berkay Yuvakuran oldu. Survivor Berkay merak edilen isimler arasında yer alıyor. Survivor Berkay kimdir? Survivor Berkay Yuvakuran kaç yaşında? Instagram hesabı nedir? | Survivor Berkay babası kim? İşte detaylar...

SURVİVOR BERKAY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2021'e 25. bölümde yedek yarışmacı olarak dahil olan isimler arasında yer alan Berkay Yuvakuran izleyicinin dikkatini çekmiştir.

SURVİVOR BERKAY YUVAKURAN KAÇ YAŞINDA?

Berkay Yuvakuran 2 Kasım 1997 doğumlu. Berkay Yuvakuran, Beşiktaş’ta kalecilik yapan Utku Yuvakuran'ın kardeşidir.

SURVİVOR BERKAYİNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Survivor Berkay Yuvakuran, berkayyuvakuran kullanıcı adıyla Instagram'da bini aşkın takipçisi bulunmaktadır.

SURVİVOR BERKAY BABASI KİMDİR?

Survivor Berkay, bir zamanlar Fenerbahçe, Galatasaray ve Milli Takım’da oynadığı futbolla Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Semih Yuvakuran’ın oğludur.

SEMİH YUVAKURAN KİMDİR?

Futbol hayatına Bursaspor’da başlayan hem Galatasaray’da hem de Fenerbahçe’de forma giyen emekliliği sürecinde futbol yorumculuğu yapan Semih Yuvakuran göçmen bir ailenin çocuğudur.

Semih Yuvakuran'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Semih Yuvakuran Kimdir, Nereli ve Kaç yaşında? Semih Yuvakuran hangi takımlarda oynadı?