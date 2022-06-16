Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 16 Haziran 2022? Survivor All Star eleme adayı kim oldu? Survivor All Star bireysele döndü! Bireysele kalmaya hak kazanan 8 yarışmacı, eleme adayı olmamak için mücadele ediyor. Peki Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 16 Haziran 2022? Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

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Survivor 2022 All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Finale çok az bir süre kalırken, bu akşam sezonun ilk bireysel dokunulmazlık mücadelesi oynanıyor. Dokunulmazlık mücadelesinin tamamlanmasının ardından ise haftanın ilk eleme adayı belli olacak. Peki Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 16 Haziran 2022? Survivor All Star eleme adayı kim oldu? SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI 16 HAZİRAN 2022? Survivor bireysel dokunulmazlığı kazanan isim henüz belli olmadı. Belli olduktan hemen sonra haberimizde olacak. SURVİVOR ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU? Survivor 2022'de eleme adayı bireysel dokunulmazlık mücadelesinden sonra belli olacak. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri