Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 17 Haziran 2022? Survivor All Star 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor 2022 All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Finale çok az bir süre kalırken, bu akşam sezonun ilk bireysel dokunulmazlık mücadelesi oynanıyor. Dokunulmazlık mücadelesinin tamamlanmasının ardından ise haftanın ilk eleme adayı belli olacak. Peki Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 16 Haziran 2022? Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI 17 HAZİRAN 2022?

Geçtiğimiz akşam Survivor bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Batuhan Karacakaya olmuş ve Berkan'ın ismini söylemişti. Bu akşam kazanan isim henüz belli olmadı.

SURVİVOR ALL STAR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dün akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan Karacakaya eleme adayı olarak Berkan'ın ismini söylemişti. Henüz 2. eleme adayının kim olduğu belli değil.