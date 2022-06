Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 18 Haziran 2022? Survivor All Star'da kim elendi? Survivor All Star'ın bu akşamki bölümünde bir isim hayallerine veda edecek. Peki Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 18 Haziran 2022? Survivor All Star'da kim elendi?

Survivor 2022 All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Finale çok az bir süre kalırken, bu akşam bir isim hayallerine veda edecek. Peki Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 18 Haziran 2022? Survivor All Star'da kim elendi? SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI 18 HAZİRAN 2022? Geçtiğimiz akşam Survivor bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Adem oldu ve Ogeday'ın ismini söyledi. Bugün ise henüz mücadelenin kazanan ismi belli olmadı. SURVİVOR ALL STAR'DA KİM ELENDİ? Şu an potoda Berkan ve Ogeday'ın ismi var. Bu akşam kazanan kişi de bir isim söyleyecek ve elenen isim belli olacak.