Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 18 Haziran 2022? Survivor All Star'da kim elendi?Adana, Kozan'da yaşlı kadını darp ettiği iddia edilen kişinin savunması pes dedirtti! "Bana tükürürken..."İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan iddialı sözler! "6’lı masa değil 6 bin masa da kursalar..."TV8 canlı yayın Survivor All Star 138. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeFenomen Danla Bilic ile Yusuf Engin'in fotoğrafını görenler o detaya takılı kaldı! Ayağını sevgilisinin öyle bir yerine koydu ki..."Neden orada?"ABD Başkanı Joe Biden durdurduğu bisikletten düştü! O anlar anbean görüntülendi!TikTok fenomeni Yıldız Dumanlı hakkında üzen iddia! "Aşkın Tövbesi Zor Oluyor" videosuyla tanınmıştı...Bahar Candan'dan cüretkar paylaşım! Küvet pozunu gören dondu kaldı! "Ben köpüksüz severim"Takımdan ayrılacağı konuşuluyordu! Fenerbahçe'ye Min Jae Kim müjdesiTemel Karamollaoğlu'ndan HDP açıklaması! Altılı masadaki durumu anlattı, HDP seçmenine sinyal çaktı: "Aklıselimle oy kullanması gerektiğine inanıyorum"
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 18 Haziran 2022? Survivor All Star'da kim elendi?

Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 18 Haziran 2022? Survivor All Star'da kim elendi?

Survivor All Star'ın bu akşamki bölümünde bir isim hayallerine veda edecek. Peki Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 18 Haziran 2022? Survivor All Star'da kim elendi?

Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 18 Haziran 2022? Survivor All Star'da kim elendi?

Survivor 2022 All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Finale çok az bir süre kalırken, bu akşam bir isim hayallerine veda edecek. Peki Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 18 Haziran 2022? Survivor All Star'da kim elendi?

SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI 18 HAZİRAN 2022?

Geçtiğimiz akşam Survivor bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Adem oldu ve Ogeday'ın ismini söyledi. Bugün ise henüz mücadelenin kazanan ismi belli olmadı.

SURVİVOR ALL STAR'DA KİM ELENDİ?

Şu an potoda Berkan ve Ogeday'ın ismi var. Bu akşam kazanan kişi de bir isim söyleyecek ve elenen isim belli olacak. 

Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 18 Haziran 2022? Survivor All Star'da kim elendi?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT