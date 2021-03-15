Dünya'nın en zor yarışması Survivor hız kesmeden devam ediyor. Uzun süren maratonda adım adım sona yaklaşılırken ünlüler takımı ve gönüllüler takımı birleşme partisinde buluşacak.. Peki Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? | Exxen Survivor birleşme partisi çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Şartlar neler? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Dünyanın en zor yarışması Survivor her sene adından söz ettirmeyi başarıyor. Rekabetin kıyasıya yaşandığı Survivor'da gerilimde had safhada olunca birleşme partisi merak ediliyor. Bu sene çok sayıda ünlü ismin de yer alacağı gece de 100 Survivor izleyicisi yarışmacılarla tanışma şansı elde edecek.

Birleşme partisine katılmak, yarışmaları izlemek ve Survivor heyecanını Ada’da yaşamak için Exxen'e üye olmak gerekiyor. 100 Survivor Severi Dominik’e götürecek özel uçak 24 Mart’ta kalkıyor. Üstelik pasaport yeterli, vize gerekmiyor.

Kampanya tarihleri arasında ,EXXEN'e e-posta ve şifre ile girişi yaptıktan sonra, kampanya katılım formuna; ad-soyad, adres, e-mail ve iletişim numarasını girerek bilgilerini güncelleyen Exxen RKLMVAR ve Exxen RKLMYOK aboneleri ile Yeni üyelik hizmeti aldıktan sonra kampanya katılım formuna ad-soyad, adres, e-mail ve iletişim numarasını giren Exxen RKLMVAR ve Exxen RKLMYOK aboneleri çekilişe katılacak olup 1 çekiliş hakkı kazanacaklardır. (Kampanyaya katılım 1 çekiliş hakkıyla sınırlıdır)

EXXEN SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Survivor Birleşme Partisi için son gün 14 Mart 2021 23:59 olarak biliniyor. Exxen'de yazan bilgilere göre; çekiliş 15 Mart 2021 saat 15:00'te gerçekleşecek. Toplam katılımcı sayısının rakam hanelerini oluşturabilecek kadar numaralı toplarla noter huzurunda halka açık olarak çekiliş gerçekleşecektir. Çekiliş sonuçları Akşam gazetesinden duyurulacak.

EXXEN SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ ŞARTLARI NELERDİR?

100 izleyici birleşme partisine katılabilecek. Yarışmaları izlemek ve Survivor heyecanını Ada’da yaşamak için Exxen'e üye olmak en büyük şart. Pasaportun gerekli olduğu vizenin ise gerekmediği yolculuk için ,EXXEN'e e-posta ve şifre ile girişi yaptıktan sonra, kampanya katılım formuna; ad-soyad, adres, e-mail ve iletişim numarasını girerek bilgileri güncellemek gerekiyor. Ayrıca yeni üyelik hizmeti alan ve kampanya katılım formuna ad-soyad, adres, e-mail ve iletişim numarasını giren Exxen RKLMVAR ve Exxen RKLMYOK aboneleri çekilişe katılabilecek.