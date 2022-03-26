TV8 ekranlarının beğenilen yarışması Survivor All Star 2022 birleşme partisine gün sayıyor. Son olarak 59. bölüm ile izleyiciyle buluşan sevilen yarışmanın 60. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanının ardından izleyici adeta ekrana kilitlendi. Son bölümde Elif Gören’in yarışmadan ayrılmasıyla ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı, birleşme partisine kadar eleme olmayacağını söyledi. Bunun üzerine birleşme partisinin ne zaman olacağı izleyici tarafından merak konusu oldu. Peki, Survivor birleşme partisi ne zaman, hangi gün 2022? Survivor birleşme partisine kimler katılacak? İşte detaylar…

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN 2022?

Survivor All Star 2022 yarışmasının son fragmanında bazı detaylar öne çıktı. Yayınlanan fragmanda başarılı yarışmacı Barış Murat Yağcı’nın açıklamaları dikkat çekti. Önemli açıklamaların ardından Survivor’da birleşme partisinin hangi gün olacağı izleyici tarafından araştırıldı. Survivor All Star 2022 birleşme partisi 27 Mart Pazar günü izleyici ile buluşacak.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİNE KİMLER KATILACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve her sezonuyla izleyici ekrana kilitlemeyi başaran Survivor All Star 2022 yayın hayatına dolu dizgin devam ediyor. Yarın yayınlanacak olan birleşme partisine kimlerin katılacağı da merak edilen konular arasında yer aldı. Birleşme partisine kimlerin katılacağı ilerleyen zamanlarda haberimizde yer alacak.

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Survivor All Star’a Edis damga vuracak! Acun Ilıcalı’nın birleşme partisi öncesi paylaştığı fotoğraf izleyiciyi heyecanlandırdı

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