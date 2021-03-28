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Survivor birleşme partisi saat kaçta? | Survivor birleşme partisi konukları kimler?

Acun Medya'nın hazırladığı dünyanın en zor yarışması Survivor'da birleşme partisi heyecanı yaşandı. Yarışmacılar birleşme partisinde eğlenirken birçok sürpriz konuk partiye damga vurdu. Peki Survivor birleşme partisi saat kaçta? | Survivor birleşme partisi konukları kimler? İşte detaylar...

Survivor birleşme partisi saat kaçta? | Survivor birleşme partisi konukları kimler?

TV 8'in sevilen yarışması Survivor 2021'de birleşme partisi heyecanı yaşandı. Yarışmacılar birleşme partisinde eğlenirken birçok sürpriz konuk partiye damga vurdu. Peki Survivor birleşme partisi saat kaçta? | Survivor birleşme partisi konukları kimler? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ SAAT KAÇTA?

Dünyanın en zor yarışması Survivor her sene adından söz ettirmeyi başarıyor. Rekabetin kıyasıya yaşandığı Survivor'da gerilimde had safhada olunca birleşme partisi merak edildi.

Survivor birleşme partisi saat kaçta? | Survivor birleşme partisi konukları kimler?

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Survivor 2021'de bu akşam birleşme partisi olacak. Saat 20.00'de ekrana gelecek Survivor 2021 birleşme partisinde yarışmacılar eğlenecek.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ KONUKLARI KİMLER?

Survivor 2021'de Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı artık yarışmaya tek adada devam edecek . Acun Ilıcalı Survivor 2021'in birleşme partisine konuk olacak ünlüleri geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı.

Survivor birleşme partisi saat kaçta? | Survivor birleşme partisi konukları kimler?

Acun Ilıcalı canlı yayında birleşme partisinin tarihini ''Birleşme partisi de 27-28 Mart'ta olacak, çekim 25-26 Mart olur, 2 hafta kaldı. Çok da güzel bir parti olacak inşallah. 28'i parti olur.'' duyurmuştu.

Survivor birleşme partisi saat kaçta? | Survivor birleşme partisi konukları kimler?

Survivor 2021 birleşme partisinde geçen yılın Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, DJ'lik yapacak.

Survivor birleşme partisi saat kaçta? | Survivor birleşme partisi konukları kimler?

Ayrıca dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo, Survivor birleşme partisinde sahne alacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek.

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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