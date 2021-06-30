Survivor bitti soluğu Çeşme'de aldı! Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile tatilde!

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın sunduğu ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor'da büyük mücadele sonlandı.

Yarışmanın bitmesinin ardından 52 yaşındaki ünlü sunucu Acun Ilıcalı 21 yaşındaki sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte tatil yapmak için Çeşme'yi tercih etti.

KEYİFLİ ANLAR YAŞADI

Geçtiğimiz gün, Altunkaya ile plajın önüne demirlediği Survivor isimli yatında kameralara yansıyan Acın Ilıcalı'ya yakın dostları da eşlil etti.

Ilıcalı, sevgilisi ve dostlarıyla öğle yemeği yemesinin ardından hız teknesine binerek denize açıldı

ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

Ayça Çağla Altunkaya 1999 doğumludur. 22 yaşında olan Altunkaya'nın Yalova'da yaşadığı bilinmektedir. Altunkaya'nın hemşirelik okulundan mezun olduğu ve basketbola ilgi duyduğu bilinmektedir.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?