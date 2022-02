Bu sezon Survivor All Star ile izleyenleri ekran başına kilitliyor. İki takımın da adada kalmak için kıyasıya mücadele ettiği yarışmanın bugün ekranlarında görülmemesi ise izleyenler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Peki Survivor bu akşam neden yok, yayınlanmayacak mı? Survivor'un yeni bölümü ne zaman? İşte o sorulara ilişkin cevaplar...

SURVİVOR BU AKŞAM NEDEN YOK, YAYINLANMAYACAK MI?

Survivor'un yeni bölümü izleyenleri merakla bekletirken bugün ise ekranlarda Survivor All Star yarışmasına yer verilmeyecek. Pazartesi - Salı - Çarşamba - Cumartesi ve Pazar günleri yayımlanan yarışmada bugün yeni bölüm yayınlanmayacak.

SURVİVOR'UN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Survivor All Star genellikle Pazartesi - Salı - Çarşamba - Cumartesi ve Pazar günleri ekranlara geliyor. Ekstra bir durum olması halinde programla değişiklik yapılabilse de şu an için bu günlerde yayın hayatına devam ediyor. Bu kapsamda yeni yayımlanan fragmanda yer alan bölüm ile Survivor All Star 5 Şubat Cumartesi günü sevenleriyle buluşacak.