Geçmişte takım arkadaşları ve rakipleriyle yaşadığı problemler ve tartışmalar sebebiyle sıklıkla adından söz ettiren Survivor yarışmacısı Çağrı Atakan'ın, program sunucusu Acun Ilıcalı tarafından diskalifiye edildiği iddiaları üzerine internet kullanıcıları, arama motorlarında Survivor Çağrı Atakan yarışmadan atıldı mı? Çağrı Atakan diskalifiye mi oldu? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

SURVIVOR ATAKAN YARIŞMADAN ATILDI MI?

Program yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı tarafından, rakipleri ve takım arkadaşlarıyla defalarca kez tartışmaya girdiği gerekçesiyle sıklıkla uyarılan Çağrı Atakan'ın, ikaz edilmeden yarışma ile ilişiğinin kesildiği öne sürüldü. Survivor 2021'in daha başında diskalifiye olan Atakan'ın gelecek bölümlerde yarışmada rol almaması bekleniyor.

ÇAĞRI ATAKAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor'ın geçen bölümünde Doğan ile Dora arasında yaşanan gerginliğin ardından araya giren tkaım arkadaşları, tarafları yatıştırmaya çalışırken Çağrı Atakan'ın olay karşısındaki tepkisi dikkatlerden kaçmadı.

Yaşanan olayın ardından Acun Ilıcalı, Çağrı'yı uyarmış, "O hareket hiç hoş bir hareket farkındasın değil mi? Yarışma kuralları var sen sinirini burada deşarj etme." diyerek sert çıkışmıştı. Bunun üzerine şiddete meyilli hareketlerine devam eden Çağrı Atakan'ın Acun Ilıcalı tarafından yarışmadan diskalifiye edildiği öne sürüldü.