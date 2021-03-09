Survivor 2021'in 44. bölümünde iletişim oyunu sırasında kavga çıktı. Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek bölümün fragmanında Çağrı Atakan'ın tartışma yaşadığı ve olayı yatıştırmaya çalışan Murat Ceylan'a asabi tavırlar sergilediği görüldü. Peki Survivor Çağrı diskalifiye edildi mi? | Çağrı elendi mi? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR ÇAĞRI DİSKALİFİYE EDİLDİ Mİ? | ÇAĞRI ELENDİ Mİ?

Acun Ilıcalı'nın birçok kez davranış ve söylemlerinden dolayı uyarıda bulunduğu Çağrı Atakan, Survivor'ın 44. bölüm fragmanında, Çağrı'nın yarış esnasında karşı takıma adeta çileden çıkarcasına tepki göstermesi üzerine yarışma sunucusu Murat Ceylan'ın "Çağrı yeter" demesi üzerine, Çağrı'nın Murat Ceylan'ın üzerine yürüyerek "Ne yeteri sana ne" demesi bardağı taşıran son damla oldu. Yayınlanan tanıtım fragmanında konseyde Acun Ilıcalı'nın Çağrı'ya "Arkadaşıma yaptığın hareketi ben kabul etmiyorum, sen şimdi 'Ben yarışmadan çekiliyorum' dersen mutlu olurum kararını açıklamanı bekliyorum" demesi Çağrı'nın yarışmadan diskalifiye olacağı yorumlarına neden oldu.

Çağrı Atakan hakkında verilen kararın hangi yönde olacağı; diskalifiye olup olmayacağı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Çağrı Atakan Ankara'da doğdu ve Çukur dizisinde Remzi karakterine hayat veriyor. Atakan, 1981 yılında Ankara'da doğdu ve eğitimine özel bir okulda başladı. Ardından Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. İstanbul'da yaşayan Çağrı Atakan, oyunculuk ile ilgileniyor.

Çağrı Atakan'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Çağrı Atakan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Sevgilisi kim?