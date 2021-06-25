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Survivor canlı izle | TV 8 canlı yayın izle

Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın büyük finalinde şampiyon belli oluyor. İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz'ın finalist olduğu yarışmada kim ipi göğüsleyecek. İşte Survivor canlı izle | TV 8 canlı yayın izle linki ve yarışmaya ilişkin detaylar...

Survivor canlı izle | TV 8 canlı yayın izle

TV 8'in sevilen yarışması Survivor 2021'in saat 20.00'de ekrana gelecek olan büyük finalinde şampiyon belirleniyor. Uzun süren maratonda finale kalan İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz SMS'lerfde karşı karşıya kaldı. İsmail Balaban'ın mı yoksa Yiğit Poyraz'ın mı finalist olacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda birçok internet kullanıcısı canlı yayını internet üzerinden izlemek için araştırma yapmaya başladı. İşte Survivor canlı izle | TV 8 canlı yayın izle linki ve yarışmaya ilişkin ayrıntılar...

SURVİVOR CANLI İZLE

Survivor 2021'in şampiyonu bu akşam TV 8'de canlı yayınla belli olacak. Saat 20.00'de ekrana gelecek olan Survivor 2021'de SMS'lerden İsmail Balaban mı yoksa Yiğit Poyraz mı galip çıkacak. Birincinin canlı yayında netleşeceği yarışmayı TV '8'den izleyebilirsiniz.

TV 8 CANLI YAYIN İZLE

Dünyanın en zor yarışması Survivor 2021'in büyük finalini aşağıdaki linkten canlı olarak izlyebeilirsiniz.

Survivor büyük finalini canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayın:

TV 8 CANLI YAYIN İZLE

SURVIVOR FİNALİSTLERİ

Survivor 2021 ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Pazar

İSMAİL BALABAN (Baş pehlivan)

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987 yılında Antalya' doğmuştur. İsmail Balaban, Türk pehlivandır. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

İsmail Balaban'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban kaç yaşında? Nereli?

Survivor 2021 ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Pazar

YİĞİT POYRAZ

Gönüllüler takımında yer alan Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi. Bodrum’da büyüyen Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a taşındı.

Yiğit Poyraz'ın detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

{TITLE_STRIP}Survivor Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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