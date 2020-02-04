Survivor Cemal Can Canseven kimdir? Kaç yaşında?

Danla Biliç ile birlikte videolar çeken ve Danla Biliç'in kankası olan DJ Cemal Can Canseven Survivor yarışması ile ekrana geldi. İşte Cemal Can Canseven'in biyografisi..

DJ CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

1995 yılında dünyaya gelen Cemal Can İzmir'de doğup büyüdü ancak aslen Rizeli. Yeditepe Üniversitesi’nden mezun olan Cemal Can Canseven, birlikte videolar çektiği Danla Biliç’le üniversite yıllarından tanışıyor. Bir videoda sporcu geçmişinin olduğunu ifade eden Cemal Can Canseven aynı zamanda DJ’lik yapıyor. Kaynak: Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 ne zaman başlayacak?