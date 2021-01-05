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Survivor Cup Berkan Karabulut kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Berkan Karabulut hayatı

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu olan Exxen'de yayımlanacak programlardan biri de Survivor Cup oldu. Kadrosunun belli olmasının ardından izleyiciler tarafından Survivor Cup yarışmacılarının hayatı da merak konusu oldu. Peki Survivor Cup yarışmacılarından Berkan Karabulut kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

Survivor Cup Berkan Karabulut kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Berkan Karabulut hayatı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen'in programları da yavaş yavaş belli oluyor. Bu kapsamda Exatlon Cup olarak da bilinen Survivor Cup, Acun Ilıcalı’nın yeni platformu Exxen’de ekranlara gelecek ve bu yarışmada geçtiğimiz senelerde Survivor’larda yarışıp üstün performans sergileyen 6 kadın ve 6 erkek yer alacak. Yarışmacılar arasında yer alan Berkan Karabulut'un hayatı da merak konusu oldu. Peki Survivor Cup Berkan Karabulut kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

SURVIVOR CUP BERKAN KARABULUT KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

26 yaşındaki Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Berkan Karabulut, sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.

Survivor Cup Berkan Karabulut kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Berkan Karabulut hayatı

7 yaşında futbola başlayan Berkan, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı. 2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı.

Survivor Cup Berkan Karabulut kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Berkan Karabulut hayatı

1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. 4 seneyi aşkın süredir Dublex Bahçeli bir stüdyo çalıştırıyor.

Survivor Cup Berkan Karabulut kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Berkan Karabulut hayatı

Survivor Cup Berkan Karabulut kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Berkan Karabulut hayatı

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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