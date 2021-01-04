Survivor Cup Birsen Bekgöz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Birsen Bekgöz hayatı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen'in programları da yavaş yavaş belli oluyor. Bu kapsamda Exatlon Cup olarak da bilinen Survivor Cup, Acun Ilıcalı’nın yeni platformu Exxen’de ekranlara gelecek ve bu yarışmada geçtiğimiz senelerde Survivor’larda yarışıp üstün performans sergileyen 6 kadın ve 6 erkek yer alacak. Yarışmacılar arasında yer alan Birsen Bekgöz hayatı da merak konusu oldu. Peki Survivor Cup Birsen Bekgöz kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar..

SURVIVOR CUP BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? | BİRSEN BEKGÖZ HAYATI

Birsen Bekgöz, 18 Ekim 1980 yılında Berlin'de dünyaya geldi.

Birsen Bekgöz, Türk kısa mesafe koşucusudur. Enka sporcusudur.

Bekgöz hâlen Türkiye 4x100 ve 4x400 bayrak takımlarının sırasıyla 44.71 (Sema Apak, Meliz Redif ve Nimet Karakuş ile birlikte) 3:29.42'lik (Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) dereceleri 2 Türkiye rekoru sahibidir.

Birsen Bekgöz kariyeri boyunca birçok Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004-2006-2010-2013 yıllarında zirvede yer aldı.

Bekgöz, 2004 Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazandı. İspanya'nın Almería kentinde düzenlenen 2005 Akdeniz Oyunları'nda 200 m, 400 m engelli, 4x100 m bayrak ve 4x400 m bayrak dallarında yarışmıştı. Takım arkadaşları Özge Gürler, Pınar Saka ve Binnaz Uslu'yla beraber 4x400m bayrak yarışında bronz madalyanın sahibi oldu.

Bekgöz, 2012 Londra Olimpiyatları'nda Türkiye kafilesinde yer aldı. Türkiye olimpiyatlar tarihinde ilk kez bayrak yarışlarında temsil ediliyordu. Türkiye takımı 4x400 metre yarışının ikinci eleme serisinde 3:34.71lik dereceyle son sırada kalarak finali göremedi. Bekgöz Mersin'deki 2013 Akdeniz Oyunları'nda 400, 400 engelli ve 4x400 metrede yarıştı. 400 metreyi dördüncü, engelliyi ise beşinci sırada tamamladı. Saliha Özyurt, Sema Apak ve Derya Yıldırım'la birlikte koştukları 4x400'de ise mücadeleyi 3:43.61le üçüncü sırada bitirdi. Takım, ikinci olan Fas takımının kulvar hatası yüzünden diskalifiye olmasıyla gümüş madalya kazandı. İslam Oyunları'nda 4x100m bayrak takımında altın (Sema Apak, Nimet Karakuş ve Saliha Özyurt ile birlikte), 4x400m bayrak takımında (Sema Apak, Özge Gürler ve Esma Aydemir ile birlikte) gümüş madalya sahibi olmuştur.