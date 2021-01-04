Survivor Cup Seda Ocak kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Seda Ocak hayatı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen'in programları da yavaş yavaş belli oluyor. Bu kapsamda Exatlon Cup olarak da bilinen Survivor Cup, Acun Ilıcalı’nın yeni platformu Exxen’de ekranlara gelecek ve bu yarışmada geçtiğimiz senelerde Survivor’larda yarışıp üstün performans sergileyen 6 kadın ve 6 erkek yer alacak. Yarışmacılar arasında yer alan Seda Ocak'ın hayatı da merak konusu oldu. Peki Survivor Cup Seda Ocak kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

SURVIVOR CUP SEDA OCAK KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

17 Ağustos 1985 doğumlu olan Seda Ocak Bursa’da doğmuştur ve 36 yaşındadır. Eski milli atlet olan Seda Ocak 100 metre engelli koşucusudur. Survivor 2019’da yarışmıştır.

Bursa Kız Lisesi’nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirdi. Rumeli Üniversitesi'nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapmakta olan Seda, evli ve 2 çocuk annesidir. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı.