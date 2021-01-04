Survivor Cup Sema Aydemir kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Sema Aydemir hayatı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen'in programları da yavaş yavaş belli oluyor. Bu kapsamda Exatlon Cup olarak da bilinen Survivor Cup, Acun Ilıcalı’nın yeni platformu Exxen’de ekranlara gelecek ve bu yarışmada geçtiğimiz senelerde Survivor’larda yarışıp üstün performans sergileyen 6 kadın ve 6 erkek yer alacak. Yarışmacılar arasında yer alan Sema Aydemir hayatı da merak konusu oldu. Peki Survivor Cup Sema Aydemir kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar..

SURVIVOR CUP SEMA AYDEMİR KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? | SEMA AYDEMİR HAYATI

Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985'te Bursa'da dünyaya geldi. Survivor 2018 yarışmacısıdır vegeçmiş yıllarda heptatlon branşında gösterdiği performans ile biliniyor. Sema Aydemir Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400m bayrak yarışında yarışmmıştır. 400 mt engelli branşında en iyi derecesini 56.62sn'lik derecesiyle 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta elde etmiştir.

2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2005 yılında evlenip 2016 yılında boşandı. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunuyor. 21 Ocak 2017'de Survivor'ın ünlüler kadrosunda yer aldı.