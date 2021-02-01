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Survivor Doğan kimdir? Kaç yaşında? Survivor Doğan Keser mesleği ne? Instagram hesabı nedir?

Survivor 2021'nin 18. bölümünde yarışmaya dahil olan isimlerden biri de Doğan Keser oldu. Doğan Keser, izleyicilerin dikkatini çeken yarışmacılardan biri oldu. Peki Survivor Doğan kimdir? Kaç yaşında? Survivor Doğan Keser mesleği ne? Instagram hesabı nedir? İşte detaylar..

Survivor Doğan kimdir? Kaç yaşında? Survivor Doğan Keser mesleği ne? Instagram hesabı nedir?

TV8'in fenomen yarışması Survivor 2021'nin 18. bölümünde yarışmaya dahil olan isimlerden biri de Doğan Keser oldu. Doğan Keser, izleyicilerin dikkatini çeken yarışmacılardan biri oldu. Peki Survivor Doğan kimdir? Kaç yaşında? Survivor Doğan Keser mesleği ne? Instagram hesabı nedir? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR DOĞAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Survivor Doğan, dünyanın en zor yarışması Survivor'ın kadrosuna 18. bölümde dahil oldu.

Doğan Keser 1995'te doğdu. Zeytinburnu spor altyapısında yetişen Doğan Keser, profesyonel olarak A takımda oynadı.

SURVİVOR DOĞAN KESER MESLEĞİ NE?

Doğan Keser, askerlik dönüşünde de çeşitli serbest meslek işlerinde bulundu. Sonrasında abisiyle istanbul Bakırköy’de perakende erkek giyim mağazası açtı. 25 yaşında olan Doğan Keser sosyal medya fenomeni olarak geniş bir kitleye hitap ediyor. Fenomen Doğan Keser ''Sensin'' videolarıyla tanınmıştı. 

Survivor 2021 Ünlüler takımı yarışmacısı Doğan Keser, evli ve 1 kız babası.

SURVİVOR DOĞAN İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Survivor Doğan Keser'in dogankesers kullanıcı adıyla Instagram'da 4 bini aşkın takipçisi bulunmaktadır.

Survivor Doğan kimdir? Kaç yaşında? Survivor Doğan Keser mesleği ne? Instagram hesabı nedir?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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