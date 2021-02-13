TV8'in fonemen yarışması Survivor 2021'in 26. bölümünde oynanacak dokunulmazlık oyununda hangi takımın kazanacağı merak konusu olmaya başladı. Survivor dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı? 13 Şubat 2021 başlığıyla aratılan bu konuyla ilgili tüm bilgileri biz de haberimizde yer verdik.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 13 ŞUBAT 2021

Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler'in 26. bölümde kıyasıya rekabet ile oynanacak dokunulmazlık oyunu şimdiden izleyicilerde heyecan yaratmaya başladı. Yarışma ile ilgili bilgileri yarışma ile eş zamanlı olarak haberimizde yer verilecektir.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

SURVİVOR TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

Ödül öncesi Survivor'da kaptanlık için yarışmacılar oylarını kullandı. Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacıları tarafından verilen oylar sonucunda ünlüler takımında kaptan değişmeyerek yine Barış oldu. Gönüllüler takımında ise Reşat kaptanlık yapmak istemediğini söyledi. Böylece gönüllülerde yapılan oylama ile Yunus Emre yeni kaptan seçildi.

YEMEK ÖDÜLÜNÜ KAZANAN BELLİ OLDU

Kaptanlık seçimi sonrası zorlu parkurda yarışmacılar yemek ödülü için mücadele verdi. Sunucu Murat Ceylan, oyun öncesinde yarışmacıların bazlama tost, çay ve Sevgililer Günü'ne özel 10 bin liralık hediye çeki kazanacaklarını duyurdu. Zorlu mücadele öncesi yarışmacılar avantaj oyununda karşılaştı. Erkeklerde ünlüler, kadınlarda gönüllüler kazanınca oyun final atışlarına kaldı. İsmail ve Poyraz karşılaşmasında ise ilk deviren Poyraz oldu. Böylece seçim avantajı gönüllülere geçti.

Ödül oyununda ise yarışmacılar oldukça zorlandı. Başta gönüllülerin önde gittiği oyunda ünlülerin atağı ile oyun 6-5 oldu. Ünlüler takımı, 10-8 skorla ödül oyununu kazandı.

ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın keyifli oyunlarından olan anlat bakalımda yarışmacılar stres attı. Eğlenceli anlara neden olan anlat bakalımda en fazla kelimeyi bilen takım ünlüler takımı oldu. Bu sonuçla anlat bakalım oyununu da kazanan ünlüler, gecenin iki ödülüne birden sahip oldu. Gönüllüler takımı ise kamp alanlarına eli boş döndü.