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Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 13 Haziran 2022? Survivor All Star'da 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2022'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ekrana geliyor. Bu akşam hangi takımın kazandığını merak edenler için Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 13 Haziran 2022? Survivor All Star'da 2. eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 13 Haziran 2022? Survivor All Star'da 2. eleme adayı kim oldu?

Ekranların sevilen yarışması Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım merak ediliyor. Biz de haberimizde Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı  13 Haziran 2022? Survivor All Star'da 2. eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtına yer verdik...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 13 HAZİRAN 2022?

Survivor All Star'ın 13 Haziran Pazartesi günü oynanan 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.

SURVİVOR ALL STAR'DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Geçtiğimiz akşam oynanan dokunulmazlıkta kaybeden Gönüllüler takımı olunca konseyde adı çıkan isim Nisa olmuştu. Bugün henüz kimin 2. eleme adayı olduğu belli değil...

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