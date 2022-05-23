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Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 23 Mayıs 2022? Survivor All Star'da 4. eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2022'de haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu ekrana geliyor. Bu akşam hangi takımın kazandığını merak edenler için Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 23 Mayıs 2022? Survivor All Star'da 4. eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 23 Mayıs 2022? Survivor All Star'da 4. eleme adayı kim oldu?

Ekranların sevilen yarışması Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım merak ediliyor. Biz de haberimizde Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 23 Mayıs 2022? Survivor All Star'da 4. eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtına yer verdik...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 23 MAYIS 2022?

Survivor All Star'ın 23 Mayıs Pazar günü oynanan 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Yarışmanın sonucunda haberimiz güncellenecektir.

SURVİVOR ALL STAR'DA 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'de haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Berkan olurken; haftanın 2. eleme adayı ise Ayşe olarak belirlendi. Dün akşam gerçekleşen ada konseyinde ise çıkan isim Hikmet oldu. Bugün henüz hangi takımın kaybettiği belli olmadı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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