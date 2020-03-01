Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. Programı takip edenler merakla araştırma yapmaya başladı. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Kim kazandı? Elem adayı kim oldu? kim yazıldı? Tüm merak edilenler haberimizde...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM ALDI?

Survivor hala devam ediyor. Dokunulmazlık oyununu kazanan henüz belli olmadı. Belli olır olmaz haberimiz güncellenecektir.

SURVİVOR'DA NELER OLUYOR?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı belli olacak. Dün Survivor 2020'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. 29 Şubat 2020 tarihli Survivor 9. bölümde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Ödül oyununu kazanmanın morali ile sahaya çıkan Gönüllüler takımı mı yoksa oyun kazanmaya çok ihtiyacı olan Ünlüler mi kazandı? Sorusunun yanıtı Ünlüler oldu. Nefes kesen dokunulmazlık oyununu kazanan takım, bugün oynanacak 2. dokunulmazlık oyunu öncesinde büyük avantaj elde etmiş oldu.

Survivor gönüllüler takımında, aşçılık becerileriyle öne çıkan Yasin Obuz, arkadaşlarına yeni bir pilav ziyafeti yaşattı. Bir önceki seferde Evrim ile ufak bir atışma yaşayan Yasin, yine ona takılmadan edemedi. Gönüllüler takımının mutluluğu görmeye değerdi.

SURVİVOR 2020 HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?

Acun Ilıcalı, TV8 ekranında bugün yayınlanan Survivor Panorama programında yarışmanın hangi günler, haftada kaç gün ekranda olacağını açıkladı. Survivor 2020, haftanın beş günü ekran gelecek. Survivor 2020 yarışması, TV8'de Pazartesi, Salı, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yayınlanacak. Buna göre bu hafta Survivor günleri şu şekilde;

17 Şubat Pazartesi Günü

18 Şubat Salı Günü

21 Şubat Cuma Günü

22 Şubat Cumartesi Günü

23 Şubat Pazar Günü

SURVİVOR 2020 KADROSUNDA KİMLER VAR?

ÜNLÜLER TAKIMI

Survivor ünlüler takımında ise Barış Murat Yağcı, Mert Öcal, Şaziye İvegin Üner, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Derya Can Göçen, Parviz Abdullayev, Aycan Yanaç, Elif Yıldırım Gören, Tuğba Melis Türk, Ersin Korkut

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Survivor gönüllüler takımında ise YasinObuz, Cemal Can Canseven, Ceyhun Uzun, Evrim Keklik, Fatma Günaydın, Makbule Günaydın, Meryem Kasap, Nisa Bölükbaşı, Sadık Ardahan Uzkanbaş, Tayfun Erdoğan, Burak Yurdugör yarışacak.