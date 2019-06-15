Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 15 Haziran Cumartesi 2019. iyah ve beyaz takım arasında gerçekleşen yarışmalar final haftasının da yaklaşmasıyla beraber nefesleri kesmeye devam ediyor. İşte Survivor 15 Haziran 2019 Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Detaylar haberimizde...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 15 Haziran Cumartesi 2019

Siyah takım ödül oyununu kazanmış ve aileleri ile birlikte güzel bir yemek yemişti. Muhteşem ödülün ardından ise ada konseyi yapıldı. Survivor’ın son bölümünde bir kişi daha adaya veda etti. Birçok kez potadan çıkmayı başaran Spyros ile güçlü yarışmacı Dimitra eleme potasına girmişti. Okurlar “Survivor son bölümde kim elendi, kim gitti? Spyros mu, Dimitra mı?” sorusunun yanıtını Google’dan araştırıyor.

SURVİVOR’A VEDA EDEN İSİM: SPYROS

Sakis: Bugün bir kişi yarışmaya veda edecek.

Spyros: Hala durumun farkına varamadım. Beynim durmuş durumda. Adımı açıklarsan farkına varemeyeceğim. Burada kalmak istesem de Dimitra’nın daha çok kalmak istediğini düşünüyorum. Galiba artık gitmem gerekiyor. Onun finale gitmek istediğini biliyorum. Yaşamak istediklerimi yaşadım.

Dimitra: Gergin hissediyorum. Bir aile gibiyiz. Buradan gidebileceğimin yeni farkına varıyorum. Umarım kalırım. Sonuna kadar gitmek istiyorum.