17 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 17 Ocak 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıOn Numara sonuçları 17 Ocak 2022 Pazartesi | On numara bilet sorgulama ekranı 17 Ocak 2022Gençlerbirliği 0 - 3 Adanaspor | MAÇ SONUCUOrdu yarın okullar tatil mi? | Ordu Valiliği son dakika açıklaması 18 Ocak 2022 SalıGiresun yarın okullar tatil mi? | Giresun Valiliği son dakika açıklaması 18 Ocak 2022 SalıTrabzon yarın okullar tatil mi? | Trabzon Valiliği son dakika açıklaması 18 Ocak 2022 SalıVesaik ne demek, TDK'ya göre Vesaik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Rize yarın okullar tatil mi? | Rize Valiliği son dakika açıklaması 18 Ocak 2022 SalıSon dakika | Okullar tatil edildi! Valiliklerden peş peşe açıklamalar: İşte 18 Ocak Salı günü okulların tatil olduğu iller...18 Ocak okullar tatil mi? | Yarın okul var mı? | Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? 18 Ocak 2022 Salı
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Ocak 2022 Pazartesi

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Ocak 2022 Pazartesi

Dünyanın en zor yarışması Survivor All Star 2022'de heyecan dorukta. Yarışmanın 17 Ocak Pazartesi günü yayınlanan bölümünde haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu kapsamda Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Ocak 2022 Pazartesi konu başlığının yanıtı merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Ocak 2022 Pazartesi

Survivor All Star 2022'de Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Kıyasıya rekabete sahne olan oyunda kazanan taraf merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Ocak 2022 Pazartesi konu başlığını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 17 OCAK 2022 PAZARTESİ

Survivor All Star 2022'in 16 Ocak Pazar günü yayınlanan bölümünde 2-1'lik skorla ikinci dokunulmazlık oyununu kazananı Gönüllüler takımı olmuş, böylelikle Ünlüler takımı konseyde aralarından bir ismi eleme adayı göstermek durumunda kalmıştı. Sercan Yıldırım, hem eleme potasına giren hem de sürgün kampına gönderilen isim olmuştu. Bir önceki bölümde ünlüler takımı yarışmacısı Birsen Bekgöz aynı durumu yaşamıştı.

Survivor All Star 2022'din 17 Ocak Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Kazanan taraf belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR 2022 ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Adem Kılıçcı, Çağan Atakan Arslan, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Birsen Bekgöz

Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? | Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

Adem Kılıçcı

Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? | Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

Çağan Atakan Arslan

Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? | Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

Furkan Kızılay

Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? | Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

Mert Öcal

Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? | Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

Sercan Yıldırım

Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? | Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

Barış Murat Yağcı

Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? | Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

Batuhan Karacakaya

Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? | Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

Aycan Yanaç

Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? | Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

Elif Gören

Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? | Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

Merve Aydın

Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? | Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

Nagihan Karadere

Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? | Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

Sema Aydemir

Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? | Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

Birsen Bekgöz

SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Gökhan Keser, Ogeday Girişken, Anıl Berk Baki, Hikmet Tuğsuz, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler, Sude Burcu, Seda Aydemir, Evrim Keklik, Yağmur Banda.

Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? | Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

Gökhan Keser

Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? | Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

Anıl Berk Baki

Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? | Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

Ogeday Girişken

Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? | Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

Hikmet Tuğsuz

Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? | Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

Ardahan Uzkanbaş

Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? | Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

Berkan Karabulut

Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? | Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

Yasin Obuz

Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? | Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

Gizem Kerimoğlu

Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? | Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

Berna Keklikler

Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? | Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

Sude Burcu

Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? | Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

Seda Aydemir

Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? | Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

Evrim Keklik

Survivor All Star 2022 ne zaman başlıyor? | Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

Nisa Bölükbaşı

SURVIVOR YARIŞMASI HAKKINDA

Survivor Türkiye, genel olarak Survivor şeklinde adlandırılan reality yarışma programının dünyada yapılışının 9. senesinde 2005 yılında Türkiye'de ilk olarak Kanal D ve Pelin Akad yapımı olarak sunulan İlk sezon yapımı. Program ismi Survivor Türkiye: Büyük Macera olmuş, rakip boyların adlandırılması Kuzey ve Güney olmuştur.

Belirgin niteliklerle ayrılmamış karışık yarışmacılar Kuzey ve Güney Takımları diye ikiye ayrıldı ve birbirlerine karşı çeşitli yarışmalarda yarıştılar. Büyük Finalinde daha sonra Kanal D'de yayımlanan uzun soluklu polisiye türündeki Arka Sokaklar adlı dizide rol alan 'duygusal' Survivor Uğur Pektaş'ın Kız kulesindeki başarısı, 150.000 TL'lik ve Hayatta kalan tek kişi ödülleriyle sonuçlandı. 2014 yılında yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler konseptinde finale kalan Gökhan Keser ikinci Turabi Çamkıran Şampiyon olmuştur. 2015 yılında yapılan Survivor All Star yarışmasında finalede olan Merve Aydın ikinci Turabi Çamkıran ise 2.kez Gönüllülerin Şampiyonu olmuştur. Sonrakı yılda ise Survivor 2016 Ünlüler-Gönüllüler konseptine finale kalan Serkay Tütüncü ikinci Çağan Atakan Arslan şampiyon olmuştur. 2017 yılında finale kalan Adem Kılıççı ikinci Ogeday Girişken Şampiyon olmuştur. 2018 yılında geldiğimizde ise Survivor All Star-Gönüllüler konsepti olmuştur, daha sonra ise bu konsept değiştirilerek Survivor Ünlüler-Gönüllüler konsepti olmuştur, ve bu senede Damla Can altıncı, Turabi Çamkıran beşinci, Hilmi Cem İntepe dördüncü, Anıl Berk Baki üçüncü, ve son finale kalan Nagihan Karadere ikinci Adem Kılıççı şampiyon olmuştur. 2019 senesinde format Türkiye-Yunanistan olarak başlasa da sonradan Siyah Takım-Beyaz Takım halinde karma takımlarla olmuştur. Türkler'in şampiyonu Yusuf Karakaya, ikincisi Seda Ocak olurken Yunan şampiyonu Katerina Dalaka olmuştur. 2020 yılında Ünlüler ve Gönüllüler takımı halimde iki takım yarışmıştır. Berkan Karabulut dördüncü, Yasin Obuz üçüncü, Barış Murat Yağcı ikinci Cemal Can Canseven ise şampiyon olmuştur. Survivor 2021'in birincisi ise İsmail Balaban olmuştur.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT