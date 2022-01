Survivor 2022 All Star'ın her bölümü farklı bir aksiyona sahne oluyor. Yarışmacılar her geçen hafta performansını yükselterek adada kalma mücadelesi veriyor. Survivor’da bu akşam haftanın son dokunulmazlık oyununda Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı yeni bir oyunda karşılaştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda sürgün adasına gidecek 3. ve 4. aday da belirlendi. . Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 31 Ocak 2022 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu hani takım kazandı? Eleme adayları kim? İşte cevaplar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

31 Ocak Pazartesi akşamı Survivor All Star 2022 yeni bölümüyle TV8'de ekranlara geliyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı haftanın son dokunulmazlığını alarak yeni bir aday çıkarmamak için kozlarını sergileyecek.

Haftanın yeni oyunu henüz oynanmadı. Dokunulmazlık oyunu oynandıktan sonra kazanan taraf haberimize eklenecektir.

SURVIVOR'DA BU HAFTA SÜRGÜNE GİDEN İLK KİŞİ KİM OLDU?

Survivor’ın üçüncü haftasında Ünlüler ile Gönüllüler, kıyasıya dokunulmazlık mücadelesi verdi. 1. Dokunulmazlık oyunu, iki takım yarışmacıları arasında nefes kesen mücadele sonucunda Gönüllüler takımı galip geldi.

Ünlüler takımı arasında yapılan oylama sonucunda en çok oyu alıp sürgün adasına giden yarışmacı ise Barış Murat Yağcı oldu.

SURVİVOR ALL STAR KİM ELENDİ? ADAYA EN SON HANGİ İSİM VEDA ETTİ?

Survivor All Star 2022'de 26 Ocak akşamı ekranlara gelen yayında adaya bir kişi daha veda ederek elendi. Yarışmadan son elenen isim ünlüler takımından Ayşıl Özaslan oldu.