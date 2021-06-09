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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Haziran 2021 Çarşamba

TV 8'in sevilen yarışması Survivor'ın 8 Haziran Çarşamba günkü bölümüne dokunulmazlık oyunu oynandı. Sona yaklaştıkça yarışmacılar arasındaki gerilimin yükseldiği yarışmada oyununun kazananı merak konusu oldu. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Haziran 2021 Çarşamba İşte ayrıntılar...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Haziran 2021 Çarşamba

Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 8 Haziran Çarşamba günkü bölümüne dokunulmazlık oyunu oynandı. Sona yaklaştıkça yarışmacılar arasındaki gerilimin yükseldiği yarışmada oyununun kazananı merak konusu oldu. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 8 Haziran 2021 Çarşamba İşte detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 9 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA 

Survivor'da dokunulmazlık oyununun kazananı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR'IN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Survivor 2021'in 7 Haziran Pazartesi günkü bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı.

Sıralama turu sonrasında eşleşmeler şöyle oldu:

İsmail - Steven
Berkay - Dora
Aleyna - Ayşe
Batuhan - Poyraz

Berkay, Dora'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi. Üst tura çıkan Berkay oldukça sevindi.  Aleyna'yı 3-1 Ayşe ve Batuhan'ı da aynı skorla geçen Survivor 2021'in adından söz ettiren yarışmacısı Poyraz böylelikle bir üst tura çıkmayı başardı. İsmail de Steven'ı 3-2 yenerek yarı finale çıkmayı başardı.

Yarı finalde İsmail - Ayşe ve Berkay - Poyraz eşleşmesinde İsmail Balaban, Ayşe'yi 3-1 yendi ve dokunulmazlık finaline adını yazdırdı. Poyraz da Berkay'a 3-1 yenilerek dokunulmazlığa veda etti.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Haziran 2021 Pazartesi

İsmail ve Berkay dokunulmazlık finalinde karşı karşıya geldi. Karşılaşmalar sonucunda İsmail Balaban 4 Berkay 1 oldu. Farkın 3 olduğu oyunda, 5 olan dokunulmazlığı elde etti.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı haftanın son dokunulmazlık oyununda çabuk davranarak 5-1'lik skorla dokunulmazlık oyununu kazanan İsmail oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Haziran 2021 Pazartesi

Dokunulmazlık oyununu kazanan İsmail Balaban dokunulmazlık kolyesinin sahibi oldu. 

İsmail, konseyde haftanın 3. eleme adayı olarak Ayşe'nin adını verdi.

Böylelikle eleme potasına giren yarışmacılar; Aleyna, Steven ve Ayşe oldu. SMS'lerde en az oyu alarak adaya veda eden Steven oldu.

SURVIVOR YARIŞMACILARI

SURVIVOR 2021 KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

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BERKAY YUVAKURAN

Survivor Berkay, bir zamanlar Fenerbahçe, Galatasaray ve Milli Takım’da oynadığı futbolla Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Semih Yuvakuran’ın oğludur.

Berkay Yuvakuran hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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ALEYNA KALAYCIOĞLU

Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 Bursa'da dünyaya geldi. Belli yaşına kadar Yalova’da yaşadı. Liseden sonra dil eğitimi alıp sınavlara hazırlanarak Amerika’da uçak mühendisliği bölümünde okumaya hak kazandı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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BATUHAN KARACAKAYA (Oyuncu)

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 doğumlu. İnşaatçı baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olan Batuhan'nın kendisinden küçük bir de kız kardeşi var. Genç oyuncunun kariyeri, kız kardeşi için gelen 'bu kızı reklam ajansına yazdırın' teklifi ile başlamış. Karacakaya, ilk ekran macerasını 'Sağır Oda' ile yaşamış.

Batuhan Karacakaya'nın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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Survivor 2021 ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Pazar

İSMAİL BALABAN (Baş pehlivan)

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987 yılında Antalya' doğmuştur. İsmail Balaban, Türk pehlivandır. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

İsmail Balaban'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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SURVİVOR 2021 MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Survivor 2021 ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Pazar

AYŞE YÜKSEL

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Ayşe Yüksel 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce’de dünyaya gözlerini açtı. Ardından memleketi Düzce'de eğitim hayatına başlayan Yüksel, spor yöneticiliği bölümünde halen eğitimine devam ediyor. 

Ayşe Yüksel'in detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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Survivor 2021 ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Pazar

UĞURTAN DORA

Survivor Uğurtan, açıklanan 2021 Gönüllüler kadrosunda yer alan isimlerdendir. Uğurtan Dora 1984 yılında İstanbul dünyaya geldi . 2000’de Saint Benoit Fransız lisesi ortaokul bölümünden mezun oldu. 

Uğurtan Dora'nın detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

{TITLE_STRIP}Survivor Uğurtan kimdir? Uğurtan Dora kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

Survivor 2021 ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Pazar

YİĞİT POYRAZ

Gönüllüler takımında yer alan Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi. Bodrum’da büyüyen Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a taşındı.

Yiğit Poyraz'ın detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

{TITLE_STRIP}Survivor Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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