Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor ikinci dokunulmazlık oyununun kazanını bu akşam yayınlanan bölümde belli oldu. Peki 28 Haziran Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Yarışmacıların kıyasıya rekabet içinde parkurlarda yarıştığı Survivor 2020 dokunulmazlık oyununda kazanan yine Sercan oldu. Sercan dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu alarak dokunulmaz olmuş ve Berkan'ın adını vermişti. Bugün oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda da kazan ikinci kez Sercan oldu.

SURVİVOR İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan isim Sercan Yıldırım oldu. Sercan Yıldırım son oyunda Berkan ile karşı karşıya gelerek ikinci kez dokunulmaz oldu.