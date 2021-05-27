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Survivor düello oyununu kim kazandı? 27 Mayıs 2021 Perşembe

Survivor'ın 27 Mayıs Perşembe günkü bölümünde düello oyunu oynandı. Peki Survivor düello oyununu kim kazandı? 27 Mayıs 2021 Perşembe İşte detaylar...

Survivor düello oyununu kim kazandı? 27 Mayıs 2021 Perşembe

Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 104. bölümünde düello oyunu oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı düello oyununda kazananın kim olduğu merak konusu oldu. Bir hayli çekişmeli geçmeye başlayan Survivor'da finale doğru giderken yarışmacılar arasında yaşanan gerilim de had safhalara tırmanıyor. PekiSurvivor düello oyununu kim kazandı? 27 Mayıs 2021 Perşembe İşte ayrıntılar...

SURVİVOR DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI? 27 MAYIS 2021 PERŞEMBE

Survivor'ın 27 Mayıs Perşembe günkü bölümünde düello oyununun kazananı belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SURVİVOR'IN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Survivor'ın 26 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümünde market oyunu oynandı.

Survivor market oyununu hangi takım kazandı? 26 Mayıs 2021 Çarşamba

Nefes kesen oyunda kazanan taraf 10'a 9 skorla mavi takım kazandı. Mavi takım kebap ödülüne hak kazandı.

SURVIVOR YARIŞMACILARI

SURVIVOR 2021 KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

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BERKAY YUVAKURAN

Survivor Berkay, bir zamanlar Fenerbahçe, Galatasaray ve Milli Takım’da oynadığı futbolla Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Semih Yuvakuran’ın oğludur.

Berkay Yuvakuran hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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ALEYNA ÇALIŞKAN

Aleyna Çalışkan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisidir.

Aleyna Çalışkan'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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Survivor 2021 ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Pazar

ALEYNA KALAYCIOĞLU

Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 Bursa'da dünyaya geldi. Belli yaşına kadar Yalova’da yaşadı. Liseden sonra dil eğitimi alıp sınavlara hazırlanarak Amerika’da uçak mühendisliği bölümünde okumaya hak kazandı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

{TITLE_STRIP}Survivor Aleyna kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli?

Survivor 2021 ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Pazar

BATUHAN KARACAKAYA (Oyuncu)

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 doğumlu. İnşaatçı baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olan Batuhan'nın kendisinden küçük bir de kız kardeşi var. Genç oyuncunun kariyeri, kız kardeşi için gelen 'bu kızı reklam ajansına yazdırın' teklifi ile başlamış. Karacakaya, ilk ekran macerasını 'Sağır Oda' ile yaşamış.

Batuhan Karacakaya'nın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Batuhan Karacakaya kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Survivor 2021 ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Pazar

İSMAİL BALABAN (Baş pehlivan)

İsmail Balaban, 3 Eylül 1987 yılında Antalya' doğmuştur. İsmail Balaban, Türk pehlivandır. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.

İsmail Balaban'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban kaç yaşında? Nereli?

SURVİVOR 2021 MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Survivor 2021 ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Pazar

STEVEN SALAM

Steven Salam, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 2011’de Türkiye’ye gelerek burada ikamet etmeye başladı. Lise ve üniversite eğitimlerini Türkiye’de tamamladı. 

Steven Salam'ın detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

{TITLE_STRIP}Survivor Steven kimdir? Steven Salam kaç yaşında? Nereli?

Survivor 2021 ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Pazar

AYŞE YÜKSEL

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Ayşe Yüksel 23 Mayıs 2000 tarihinde Düzce’de dünyaya gözlerini açtı. Ardından memleketi Düzce'de eğitim hayatına başlayan Yüksel, spor yöneticiliği bölümünde halen eğitimine devam ediyor. 

Ayşe Yüksel'in detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

{TITLE_STRIP}Survivor Ayşe kimdir? Ayşe Yüksel nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

Survivor 2021 ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Pazar

UĞURTAN DORA

Survivor Uğurtan, açıklanan 2021 Gönüllüler kadrosunda yer alan isimlerdendir. Uğurtan Dora 1984 yılında İstanbul dünyaya geldi . 2000’de Saint Benoit Fransız lisesi ortaokul bölümünden mezun oldu. 

Uğurtan Dora'nın detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

{TITLE_STRIP}Survivor Uğurtan kimdir? Uğurtan Dora kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

Survivor 2021 ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? | Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Pazar

YİĞİT POYRAZ

Gönüllüler takımında yer alan Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi. Bodrum’da büyüyen Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a taşındı.

Yiğit Poyraz'ın detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

{TITLE_STRIP}Survivor Poyraz kimdir? Yiğit Poyraz kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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