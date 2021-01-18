Survivor Duygu kimdir? Survivor Duygu Serap Salman? Mesleği ne?

Dünyanın en zor yarışması Survivor'daa ünlüler ve gönüllüler takımına yedek yarışmacılar katıldı. Yedek yarışmacılardan Duygu Serap Salman izleyicilerin dikkatini çekti. Peki Survivor Duygu kimdir? Survivor Duygu Serap Salman nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR DUYGU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Survivor Duygu, Survivor 2021'de yedek yarışmacılar arasında yer alması dolayısıyla yarışmanın izleyicilerinin dikkatini çekti.

@DuyguSerapSalman kullanıcı adıyla instagram'da 5 bine yakın takipçisi bulunmaktadır.

SURVİVOR DUYGU SERAP SALMAN MESLEĞİ NE?

Crosfitter, fitness, atletizm ve kickbokss ile ilgilenen Duygu Serap Salman aynı zamanda dansçıdır.