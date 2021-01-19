Dünyanın en zor yarışması Survivor'a dün 4 yeni yarışmacı daha katıldı. Yeni yarışmacılardan Sergen ve Bahar, ünlüler takımına dahil olurken Baran ve Duygu da gönüllüler takımı kadrosuna katıldı. Survivor'ın 18 Ocak Salı günkü bölümünde duygu talihsiz bir kaza yaşadı. Peki Survivor Survivor Duygu sakatlandı mı? | Sağlık durumu nasıl? | Survivor Duygu diskalifiye olacak mı? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR DUYGU SAKATLANDI MI?

Survivor 2021'in 19 Ocak Salı günü ekrana gelecek olan 9. bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Dün Baran'la birlikte Gönüllüler takımı kadrosuna dahil olan Duygu ödül oyunu sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Bölüm fragmanında acı çektiği görülen Duygu'nun "Belim yan döndü" dediği dikkat çekti.

SURVİVOR DUYGU SAĞLIK DURUMU NASIL?

Survivor 2021'in 19 Ocak Salı günü ekrana gelecek olan bölümünde Duygu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir...

SURVİVOR DUYGU DİSKALİFİYE OLACAK MI?

Survivor 2021'in 9. bölümünde ödül oyunu sırasında sakatlık geçiren Duygu Serap Salman'a ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

DUYGU SERAP SALMAN KİMDİR?

Survivor Duygu, Survivor 2021'de yedek yarışmacılar arasında yer alıyor. Crosfitter, fitness, atletizm ve kickbokss ile ilgilenen Duygu Serap Salman güzelliğiyle Survivor 2021 izleyicilerinin dikkatini çekti.

Duygu Serap Salman'ın detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Survivor Duygu kimdir? Survivor Duygu Serap Salman? Mesleği ne?