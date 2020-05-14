Survivor ekibi İstanbul'a geldi! Karantinada kalacaklar
'Survivor 2020' yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı'nın ekibi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a geldi. Ekip bir süre karantinaya alınacak.
Dominik Cumhuriyeti'nden gelen ekip KYK yurtlarında 14 gün gözlem altında tutulduktan sonra Kovid-19 bulgusuna rastlanmaması durumunda evlerine uğurlanacak.
KYK yurdunda 14 gün misafir edilecekler
Dominik Cumhuriyeti'nden gelen ekip KYK yurtlarında 14 gün gözlem altında tutulduktan sonra Kovid-19 bulgusuna rastlanmaması durumunda evlerine uğurlanacak.
ACUN ILICALI "DÖNMEYECEĞİM" DEMİŞTİ
Survivor'un yapımcısı Acun Ilıcalı kendisinin de döneceği iddialarına yönelik yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye döneceğim haberi yanlış, bölgedeki vatandaşlarımızı bulundukları adalardan alıp ekibimizin bir kısmıyla Türkiye'ye yolluyoruz, özlem doluyum o ayrı.." dedi.
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