Survivor ekibi İstanbul'a geldi! Karantinada kalacaklar

Dominik Cumhuriyeti'nden gelen ekip KYK yurtlarında 14 gün gözlem altında tutulduktan sonra Kovid-19 bulgusuna rastlanmaması durumunda evlerine uğurlanacak.

KYK yurdunda 14 gün misafir edilecekler

Dominik Cumhuriyeti'nden gelen ekip KYK yurtlarında 14 gün gözlem altında tutulduktan sonra Kovid-19 bulgusuna rastlanmaması durumunda evlerine uğurlanacak.

ACUN ILICALI "DÖNMEYECEĞİM" DEMİŞTİ

Survivor'un yapımcısı Acun Ilıcalı kendisinin de döneceği iddialarına yönelik yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye döneceğim haberi yanlış, bölgedeki vatandaşlarımızı bulundukları adalardan alıp ekibimizin bir kısmıyla Türkiye'ye yolluyoruz, özlem doluyum o ayrı.." dedi.