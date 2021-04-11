Survivor ekstra'da Furkan Dede neden yok? korona mı oldu? yayından mı gönderildİ? TV 8'de yayınlanan Survivor 2021 yarışması sonrası TV'de canlı yayInlanan Survivor ekstra programının sunucusu Furkan Dede, neden yok korona mı oldu yayından mı gönderildi.

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TV 8'de yayınlanan Survivor 2021 yarışması sonrası TV'de canlı yayınlanan ve beğeniyle izlenen sunuculuğunu Furkan Dede'nin yaptığı Murat Özarı, Sema Aydemir Apak, ve Semih öztürk'ün yorumcu alarak kaktıldığı programda seyirciler sunucu Furkan Dede'yi yayında göremeyince Furkan Dede, neden yok korona mı oldu yayından mı gönderildi. diye araştırmaya başladı. "SURVİVOR EKSTRA FURKAN DEDE NEDEN YOK?" Furkan Dede bel rahatsızlığından dolayı programda yer almadı. En kısa zamanda ekranlara geri dönmesi bekleniyor. Furkan Dedenin yokluğunda programı başarılı sunucu Murat Özarı sunuyor. survivor ekstrafurkan dede