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Survivor ekstra'da Murat Özarı neden yok? korona mı oldu? yayından mı gönderildİ?

TV 8'de yayınlanan Survivor 2021 yarışması sonrası TV'de canlı yayInlanan Survivor ekstra programının başarılı yorumcusu Murat Özarı, neden yok korona mı oldu yayından mı gönderildi.

Survivor ekstra'da Murat Özarı neden yok? korona mı oldu? yayından mı gönderildİ?

TV 8'de yayınlanan Survivor 2021 yarışması sonrası TV'de canlı yayınlanan ve  beğeniyle izlenen sunuculuğunu Furkan Dede'nin yaptığı  Murat Özarı, Sema Aydemir Apak, ve Semih öztürk'ün yorumcu alarak kaktıldığı programda seyirciler programın başarlı yorumcusu Murat Özarı yayında göremeyince Murat Özarı , neden yok korona mı oldu yayından mı gönderildi. diye araştırmaya başladı. 

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Programın sunucusu Furkan Dede, programın başlangıcında Murat Özarı'nın olmayışıyla ilgili  Murat Özarı'nın yakın arkadaşaı Fikret Engin'in vefatı dolasıyla cenazesine katıldığı ve çok üzüldüğü için bu akşamki programa çıkmak istemediğini açıkladı.

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