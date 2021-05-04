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Survivor ekstra'da Semih Öztürk neden yok? korona mı oldu? yayından mı gönderildİ?

TV 8'de yayınlanan Survivor 2021 yarışması sonrası TV'de canlı yayInlanan Survivor ekstra programının yorumcusu Semih Öztürk, neden yok korona mı oldu yayından mı gönderildi.

Survivor ekstra'da Semih Öztürk neden yok? korona mı oldu? yayından mı gönderildİ?

TV 8'de yayınlanan Survivor 2021 yarışması sonrası TV'de canlı yayınlanan ve  beğeniyle izlenen sunuculuğunu Furkan Dede'nin yaptığı  Murat Özarı, Sema Aydemir Apak, ve Semih öztürk'ün yorumcu alarak kaktıldığı programda seyircilerprogramın yorumcusu Semih Öztürk'ü' yayında göremeyince Semih Öztürk, , neden yok korona mı oldu yayından mı gönderildi. diye araştırmaya başladı

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."SURVİVOR EKSTRA SEMİH ÖZTÜRK NEDEN YOK?"

Programın sunucus Furkan Dede yaptığı açıklamada Semih Öztürk'ün korona virüs testinin pozitif çıktığı ve o nedenle programda olmadığını  açıkladı..Semih Öztürk'ün En kısa zamanda ekranlara geri dönmesi bekleniyor

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