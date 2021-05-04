Survivor ekstra'da Semih Öztürk neden yok? korona mı oldu? yayından mı gönderildİ?

TV 8'de yayınlanan Survivor 2021 yarışması sonrası TV'de canlı yayınlanan ve beğeniyle izlenen sunuculuğunu Furkan Dede'nin yaptığı Murat Özarı, Sema Aydemir Apak, ve Semih öztürk'ün yorumcu alarak kaktıldığı programda seyircilerprogramın yorumcusu Semih Öztürk'ü' yayında göremeyince Semih Öztürk, , neden yok korona mı oldu yayından mı gönderildi. diye araştırmaya başladı

."SURVİVOR EKSTRA SEMİH ÖZTÜRK NEDEN YOK?"

Programın sunucus Furkan Dede yaptığı açıklamada Semih Öztürk'ün korona virüs testinin pozitif çıktığı ve o nedenle programda olmadığını açıkladı..Semih Öztürk'ün En kısa zamanda ekranlara geri dönmesi bekleniyor