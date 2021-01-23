Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayları kimler? 23 Ocak Cumartesi

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayları kimler? 23 Ocak Cumartesi başlıkları şu sıralar internet mecrasında çokça arananlar arasına girdi. Bİz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

SURVİVOR 2021’DE BİRİNCİ DOKUNULMAZLIĞI KİM ALACAK?

Survivor’da dokunulmazlık oyunu her zaman büyük kapışmaya neden oluyor. Eleme potasına girmemek isteyen takımın yarışmacıları, parkurda büyük efor sarfediyor. Bu akşam Survivor’da ilk dokunulmazlık oyunu oynanacak. Yeni bölümde İsmail Balaban ünlülere dokunulmazlığı getiriyor.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’da dokunulmazlık oyununun ünlüler takımının kazanmasının ardından gönüllülerden kimlerin eleme potasında yer alacağı merak konusu oldu. Programda açıklanmasının ardından haberimizde eş zamanlı olarak güncellenecektir.