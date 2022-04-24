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Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor elenen isim hangisi? 23 Nisan yokluk adasına giden ikinci isim kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star yarışması, son bölümüyle dün akşam yayınlandı. Yayınlanan programda ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmayı kaçıran izleyiciler, ikinci eleme adayının kim olduğunu merak etti. Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor elenen isim hangisi? 23 Nisan yokluk adasına giden ikinci isim kim oldu? soru ve konu başlıkları arama motorlarında sıkça araştırıldı.

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor elenen isim hangisi? 23 Nisan yokluk adasına giden ikinci isim kim oldu?

Parkurları ve belirlenen yeni takımlarıyla reytingleri altüst eden yarışma Survivor All Star’ın yeni bölümü yayınlandı. İkinci eleme adayının kim olduğu seyirciler tarafından merak konusu oldu. Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor elenen isim hangisi? 23 Nisan yokluk adasına giden ikinci isim kim oldu? soru ve konu başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte detaylar…

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor elenen isim hangisi? 23 Nisan yokluk adasına giden ikinci isim kim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? SURVİVOR ELENEN İSİM HANGİSİ?

Seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaran Survivor All Star, yayın hayatına doludizgin devam ediyor. Dün akşam yayınlanan yeni bölümle, Survivor adeta nefesleri kesti. İkinci dokunulmazlık oyunu oynanan yarışmada eleme adayı olan ve yokluk adasına giden kişi yapılan oylama sonucunda belli oldu.

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor elenen isim hangisi? 23 Nisan yokluk adasına giden ikinci isim kim oldu?

23 NİSAN YOKLUK ADASINA GİDEN İKİNCİ İSİM KİM OLDU?

Survivor All Star’da dün akşam yayınlanan dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken mavi takım kaybetti. İlk dokunulmazlığı kırmızı takım kaybedince yokluk adasına giden isim Gökhan olmuştu.

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor elenen isim hangisi? 23 Nisan yokluk adasına giden ikinci isim kim oldu?

Hem dokunulmazlığı hem de iletişim oyununu kaybeden mavi takım hüzne boğuldu. Mavi takım konsey sonunda oylama yaparak ikinci eleme adayını belirlemiş oldu. Acun Ilıcalı, ikinci eleme adayını Evrim olarak açıkladı.

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor elenen isim hangisi? 23 Nisan yokluk adasına giden ikinci isim kim oldu?

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