Parkurları ve belirlenen yeni takımlarıyla reytingleri altüst eden yarışma Survivor All Star’ın yeni bölümü yayınlandı. İkinci eleme adayının kim olduğu seyirciler tarafından merak konusu oldu. Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor elenen isim hangisi? 23 Nisan yokluk adasına giden ikinci isim kim oldu? soru ve konu başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte detaylar…

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? SURVİVOR ELENEN İSİM HANGİSİ?

Seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaran Survivor All Star, yayın hayatına doludizgin devam ediyor. Dün akşam yayınlanan yeni bölümle, Survivor adeta nefesleri kesti. İkinci dokunulmazlık oyunu oynanan yarışmada eleme adayı olan ve yokluk adasına giden kişi yapılan oylama sonucunda belli oldu.

23 NİSAN YOKLUK ADASINA GİDEN İKİNCİ İSİM KİM OLDU?

Survivor All Star’da dün akşam yayınlanan dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken mavi takım kaybetti. İlk dokunulmazlığı kırmızı takım kaybedince yokluk adasına giden isim Gökhan olmuştu.

Hem dokunulmazlığı hem de iletişim oyununu kaybeden mavi takım hüzne boğuldu. Mavi takım konsey sonunda oylama yaparak ikinci eleme adayını belirlemiş oldu. Acun Ilıcalı, ikinci eleme adayını Evrim olarak açıkladı.

Survivor yokluk adasına kim gitti? Takımların karışmasından sonra potaya giren ilk isim kim oldu?

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Survivor All Star yeni takımlar nasıl oldu? Survivor All Star kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kimler oldu?