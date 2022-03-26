Survivor Elif’den şok eden karar! Ada hayatına daha fazla dayanamadı

TV8 ekranlarının vazgeçilmez yarışması Survivor All Star Ünlüler Gönüllüler 2022 programında Ünlüler takımında yer alan Elif Gören'in, Survivor'a veda edip etmediği izleyici tarafından merak konusu oldu. Acun Ilıcalı, dün akşam yayınlanan yeni bölümde, Elif Gören ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“SURVİVOR’DA KOPMALAR YAŞIYORUZ”

Survivor'un en iyi kadın yarışmacıları arasında yer alan Elif Gören hakkında olumsuz bir gelişme yaşandı. Ünlü sunucu Acun Ilıcalı, Elif Gören hakkında konseyde yaptığı açıklamada: "Son bir hafta mide rahatsızlığı, bir yerden sonra mental olarak da Survivor'da kopmalar yaşıyoruz. Elif olduğu zaman açıkçası çok şaşırdım. Bugün itibariyle Elif Survivor'a devam edemeyecek" diye konuştu.

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