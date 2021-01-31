Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 17. bölümünde Doktor Metin Kuş gönüllüler takımına kötü haberi verdi. Peki Survivor Emin diskalifiye mi oldu? | Survivor Emin neden diskalifiye oldu? | Emin Günenç kimdir? İşte Ayrıntılar...

SURVİVOR EMİN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Dr. Metin Kuş ise Gönüllülerin yanına gelerek kötü haberi açıkladı.

Metin Kuş, Gönüllüler takımına "Sizinle ilk gün ne konuştuk. İlk bir ay lütfen kendinize dikkat edin. Ama ciddi bir sorunumuz var. Hakikaten çok üzgünüm." diyerek Emin'in yarışmaya devam edemeyeceğini belirtti.

SURVİVOR EMİN NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Metin Kuş, Kötü bir kırığın var izin var bana Emin. Hepiniz bana emanetsiniz. Senin bir kırığın var bazı kırıklar acı yapmaz. Dünkü filminde sonucu geldi dizinde bir kırık var maalesef devam edemeyeceksin." dedi.

Emin ise yaptığı açıklamada, "Benim ağrım yok, bırak gidebildiğim yere kadar gideyim. Bana en azından iki hafta bir süre ver" dedi. Gönüllüler açıklama sonrası büyük şok yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu.

EMİN GÜNENÇ KİMDİR?

Emin Günenç, 23 Temmuz 1994’de İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Tekirdağ Şarköylü'dür.

Emin Günenç'in detaylı biyografisi için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz...

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