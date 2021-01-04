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  3. Survivor Emin kimdir? 2021 Survivor gönüllüler Emin kaç yaşında? Nereli?

Survivor Emin kimdir? 2021 Survivor gönüllüler Emin kaç yaşında? Nereli?

TV8 'in fenomen yarışması Survivor'ın yayınlanan fragmanıyla gönüllüler takım kadrosu açıklandı. Peki Survivor Emin kimdir? 2021 Survivor gönüllüler Emin kaç yaşında? Nereli? İşte merak edilen detaylar...

Survivor Emin kimdir? 2021 Survivor gönüllüler Emin kaç yaşında? Nereli?

Survivor yeni sezonunun başlamasın sayılı gün kala yayımlanan tanıtım videosu ile 2021 Gönüllüler takımı açıklandı. Peki Survivor Emin kimdir? 2021 Survivor gönüllüler Emin kaç yaşında? Nereli? İşte Emin Günenç hakkında merak edilen detaylar... 

SURVİVOR EMİN GÜNENÇ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Survivor gönüllüler takımında yer alan isimlerden biride Emin Günenç'tir. Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Emin Günenç, 23 Temmuz 1994’de İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Tekirdağ Şarköylü olan Günenç, 8 yaşında futbola ilgi duymaya başladı. 18 yaşına kadar futbol oynadı ve sakatlanınca bırakmak zorunda kaldı. Marmara Üniversitesi Makine Ressamlığı bölümünde eğitimini tamamladı. Üniversite eğitiminin ardından oyunculuk eğitimi aldı. 27 yaşındaki Günenç, son olarak Kanal D’de yayınlanan "Bir Annenin Günahı" dizisinde rol aldı.

Survivor Emin kimdir? 2021 Survivor gönüllüler Emin kaç yaşında? Nereli?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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