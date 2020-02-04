Ersin Korkut kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Ersin Korkut hayatı

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da adını duyuran Ersin Korkut, bu programın ardından yer aldığı Survivor ile genç yaşlı, büyük küçük herkesin gönlünde taht kurdu. Öyle ki köpeği öldükten sonra tüm Türkiye bir süre, bunun Korkut'a nasıl açıklanacağını düşündü. Ekranların sevilen ismi, sempati oyuncu Ersin Korkut'un hayatına dair merak edilen her şey detaylarda...

ERSİN KORKUT KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Kürt kökenli olan 43 yaşındaki Ersin Korkut, Hakkâri'de doğmuştur. Teyzesinin oğlu olan sinemacı Yılmaz Erdoğan'ın desteğiyle oyunculuğa adımını atmıştır. İstanbul'a gelmeden önce Hakkâri'de taksi şoförlüğü yapmış ardından İstanbul'da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalışmıştır.

Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Ersin Korkut İstanbul'da hiçbir tanıdığını aramamış ancak bir gün, kuzeninin Merter'de bir pizzacıda çalıştığını duyan Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'u bulmuş ve Beşiktaş Kültür Merkezi'nde yanına, çalışması için çağırmıştır.

2000 yılında BKM'nin çeşitli birimlerinde görev almaya başladı. Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununun arka kadrosunda çalışırken, oyunda kendisi için uygun bir rol fark etti. Oyunda oynamak isteyen Ersin Korkut'a, Yılmaz Erdoğan Bu işler o kadar kolay değil dese de ben kendime güveniyorum abi diyerek rolü kaptı. Daha sonra Cem Yılmaz ile birlikte Doritos reklamlarında rol almış; canlandırdığı rollerdeki ilginç şivesi ve rol aldığı reklamdaki "Doktor bu ne?" repliği ile tanınmıştır. BKM bünyesinde hazırlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı televizyon programında yer aldı.

Korkut, Ekim 2015'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mankemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, "örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçundan beraat etti. Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi.

Son olarak 16 Şubat 2020 tarihinde başlayan Survivor 2020 yarışmasında yer almış olup, 12 Mayıs 2020 tarihinde sakatlığı nedeniyle elendiği duyurulmuştur.

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